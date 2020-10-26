Тюмень, , 21:48 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске вынесен приговор трём осужденным, напавшим на сотрудников следственного изолятора. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что днём 7 июня 2019 года, предварительно сговорившись, осужденные 26, 33 и 46 лет напали на двух сотрудников следственного изолятора, сопровождавших их на прогулку. Действия злоумышленников были пресечены другими сотрудниками СИЗО.

В зависимости от роли каждого, напавшие на сотрудников УФСИН приговорены по ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей») к двум годам колонии строгого режима каждому.