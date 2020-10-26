Мадрид, , 21:45 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Испании за два дня выходных увеличилось более чем на 50 тысяч, 26 октября сообщает агентство Reuters.

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Согласно отчету Министерства здравоохранения Испании, совокупное число случаев COVID-19 в стране с 23 октября выросло на 52 188, до 1 098 320. Жертвами заболевания стали ещё 279 человек, 35 031 — с начала эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября правительство Испании ужесточило «коронавирусные» ограничения и ввело ночной комендантский час во всех провинциях страны кроме Канарских островов.

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