Анкара, , 20:56 — REGNUM В Турции за сутки зафиксировано 2198 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 75 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 26 октября министерство здравоохранения страны.

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За весь период с начала эпидемии в стране выявлено уже 363 999 инфицированных, подтверждено 9874 летальных случая, излечились более 316 тысяч пациентов.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 2017 выявленных случаях заражения коронавирусом и 72 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.