Тюмень, , 20:13 — REGNUM В Тюменской области 0,5% беременных женщин заболели COVID-19. Всего в регионе 11 тысяч беременных женщин, из них 508 являются ковидными пациентками, сообщает Park72.ru со ссылкой на главного акушера-гинеколога Тюменской области Ирину Кукарскую.

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Недавно тюменские врачи прооперировали беременную женщину с поражением лёгких 92%. Её родоразрешили с помощью кесарева сечения. Состояние новорождённого стабильное, хотя он весом до 1 кг. Роженица же находится в тяжёлом состоянии.

Ирина Кукарская отметила, что за период пандемии только нескольких пациенток с COVID-19 пришлось родоразрешить досрочно.

«Вертикальный путь передачи коронавируса не подтверждён. Главный способ инфицирования — воздушно-капельный. Поэтому сегодня согласно инструкциями Минздрава мы сразу после родов разъединяем ребенка с матерью, до ее полного выздоровления», — отметила Ирина Кукарская.