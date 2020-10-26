Мурманск, , 20:11 — REGNUM За минувшие сутки в Мурманской области выздоровели 160 пациентов, перенесших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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«В нашем регионе стабильно высокий показатель выздоровлений. По данным на 26 октября с начала пандемии поправились 15 404 человека. Это чуть больше 80% от всех заболевших. Цифра превышает общероссийский показатель выздоровлений, который составляет 75,2%», — сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Панычев.

В штабе отметили, что у 89% пациентов заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром мурманский губернатор заявил об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19.