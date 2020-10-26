Москва, , 20:10 — REGNUM Механизм координации исполнения национальных проектов будет создан в России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Соответствующее поручение дал правительству России президент Владимир Путин. Также поручено обеспечивать функционирование этого механизма.

Механизм, как отмечается, должен быть создан «при участии рабочих групп Госсовета России». С этими рабочими группами должна быть возможность обсуждения изменений нацпроектов в регионах.

Должен быть расписан порядок действий по изменениям в паспортах национальных и федеральных проектов «не чаще одного раза в год только после рассмотрения таких изменений президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам».

Исключением являются ситуации, когда изменения нацелены на рост или сокращение объёмов финансирования проектов — в соответствии с решением куратора нацпроекта, проектного комитета или президиума Совета при президенте РФ.

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