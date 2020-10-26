Оренбург, , 20:05 — REGNUM Жителям Оренбургской области рекомендовано уменьшить количество выездов за пределы своих населённых пунктов. Причиной стала складывающаяся в регионе эпидемиологическая обстановка, сообщает пресс-служба губернатора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Изменения в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса подписал глава региона Денис Паслер. Согласно этому же документу, родители и законные представители несовершеннолетних должны обеспечивать их масками и перчатками, если те находятся в местах скопления людей.

Как сообщало ИА REGNUM, этим же указом продлён режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Им нужно сидеть дома вплоть до 9 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожилым жителям Оренбуржья снова продлили самоизоляцию