Загреб, , 19:47 — REGNUM Кризисный совет Хорватии принял новые ограничительные меры в связи с ухудшающейся обстановкой с коронавирусом в стране.

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В частности ограничены собрания. Все публичные мероприятия можно проводить с численностью не более 50 человек, самое позднее до 22 часов.

Также вводится запрет на продажу алкогольных напитков с 0:00 до 6:00.

За сутки в Хорватии выявили 828 новых носителей коронавируса, 15 человек умерли.