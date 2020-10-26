Красногорск, , 19:39 — REGNUM Питание в подмосковных школах должно быть доступным и качественным. Соответствующее поручение 26 октября дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В школьной столовой Mosreg.ru

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Глава региона напомнил, что на данный момент особое внимание уделяется обеспечению безопасности учащихся и педагогов.

«У нас порядка 1,5 тысяч школ, большая часть из них уже на каникулах. Мы видим стабильную ситуацию в школах. С 1 сентября в Московской области предоставляется бесплатное горячее питание для начальных классов. Важно, чтобы оно было качественным, доступным и вкусным», — заявил Воробьёв.

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