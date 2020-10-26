Челябинск, , 19:35 — REGNUM В Челябинской области после жалоб пациентов будут проверены поликлиники. Об этом на брифинге заявила замглавы минздрава региона Виктория Сахарова.

Как пишет Накануне.Ru, на уровне региона создана специальная комиссия минздрава. Она и займётся проверками амбулаторно-поликлинического звена. Первые такие мероприятия пройдут уже на нынешней неделе.

В первую очередь будут проверены поликлиники Челябинска. То же самое ожидает аналогичные учреждения Магнитогорска и других крупных городов Южного Урала. Отметим, ранее жители региона жаловались на проблемы с оказанием им медицинской помощи.