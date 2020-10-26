Челябинск, , 19:09 — REGNUM В Челябинске деятельность 20 организаций может быть приостановлена. Таков итог проверки предприятий города на соблюдение требований режима повышенной готовности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Как заявил на совещании в мэрии замглавы города Олег Извеков, за прошедшую неделю в Челябинске было проверено шесть ночных клубов и 546 предприятий. Составили 26 протоколов. А 20 дел направили в суды для того, чтобы решить вопрос о приостановлении деятельности организаций за систематическое нарушение требований.

Извеков отметил, что проверки будут и далее проводиться круглосуточно и ежедневно. «Мы всех предупреждали, что шутки и уговоры закончились», — напомнил чиновник. И пообещал ужесточать действия в отношении злостных нарушителей. Если те не понимают по-хорошему, то проверяющие будут ставить вопросы о приостановлении их деятельности до устранения всех нарушений.