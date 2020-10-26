Красногорск, , 19:09 — REGNUM К середине ноября в Подмосковье будет развёрнуто 18 тысяч коек. Об этом 26 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Больничная палата Mos.ru

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По его словам, ситуация с распространением коронавируса в Подмосковье продолжает оставаться сложной. Нагрузка на систему здравоохранения он оценил, как высокую.

«Главная задача сейчас — разворачивание коек в самых разных городах Подмосковья. «К середине ноября их будет порядка 18 тысяч», — сказал Воробьёв.

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