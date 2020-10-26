Котлас, Архангельская область, , 18:52 — REGNUM В ближайшее время Котлас, где продолжает стремительно расти число носителей коронавируса, может столкнутся с нехваткой мест для больных COVID-19.

Глава Котласского района Андрей Бральнин на своей странице «Вконтакте» со ссылкой на главврача горбольницы сообщил, что коечный фонд медучреждения рассчитан на 500 человек, а стационарное лечение получают 476 пациентов.

«Дальнейшего увеличения количества коек для зараженных коронавирусной инфекцией не представляется возможным. Стоит учесть, что в стационаре находятся пациенты с тяжелой и среднетяжелой степенью заболевания», — написал Бральнин.

По данным чиновника, среди вновь выявленных больных большая часть приходится на людей пожилого возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области за последние сутки коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у 312 человек, в том числе у 91 жителя Котласского района.