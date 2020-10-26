Сыктывкар, , 18:29 — REGNUM За сутки в Коми коронавирус SARS-CoV-2 выявили у 204 человек. Общее число зараженных с начала пандемии в республик выросло до 12 276. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Основная доля новых заболевших — из Ухты, Воркуты и Сыктывкара. Под медицинским наблюдением в Коми находятся 5445 человек.

По оперативным данным, за сутки в республике скончались два пациента с COVID-19. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции с начала пандемии выросло до 202.