Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM В Петербурге решили отложить введение новой кадастровой оценки недвижимости из-за последствий пандемии коронавируса. Такое решение было принято на совещании в Смольном.

5 Спальный район Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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Губернатор Александр Беглов счел, что введение в этом году новой повышенной кадастровой стоимости всей недвижимости Петербурга негативно скажется на гражданах. По словам главы города, до новой переоценки будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.

«Результаты проведенной в этом году кадастровой оценки основаны на данных 2019 года. Тогда рынок был на подъеме, не было пандемии. Кадастровая стоимость недвижимости очень выросла, что влечет за собой рост налогов. В сегодняшней непростой экономической ситуации ни у бизнеса, ни у горожан нет лишних денег. Поэтому нельзя создавать дополнительную имущественную нагрузку», — сказал Беглов.

Он подсчитал, что это решение обойдется городу в 14 млрд рублей, которые можно записать в счет поддержки бизнеса. Не повысится налог и для собственников жилых помещений. При этом губернатор убежден, что город найдет другие способы пополнить бюджет.

«Очевидно, что проведенная кадастровая оценка не соответствует реальному положению дел на рынке недвижимости. Переоценку мы сделаем в 2022 и 2023 годах, к тому времени рынок вернётся в нормальное состояние, стабилизируется общая экономическая ситуация. Тогда оценка будет адекватно отражать рыночную ситуацию, что снизит риск ее оспаривания», — сообщил губернатор.

В 2020 году была проведена очередная государственная кадастровая оценка недвижимости Петербурга. Она применяется при налогообложении. Специалисты оценили более 3 млн объектов — оказалось, что существенно увеличилась стоимость коммерческой недвижимости: административно-деловых и торговых центров, офисных помещений, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, которые и так в наибольшей степени пострадали от пандемии. Подорожали и квартиры, комнаты, жилые дома и места в паркингах. Введение новой повышенной кадастровой стоимости увеличило бы размер налога в 1,5 раза.

Предприниматели ранее просили Смольный наложить мораторий на утверждение результатов проведенной кадастровой оценки. Теперь для земельных участков новая кадастровая оценка будет проведена в 2022 году. Для зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машино-мест — в 2023 году.

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