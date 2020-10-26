Курган, , 17:39 — REGNUM Власти Курганской области запросили дополнительную финансовую помощь в Министерстве здравоохранения и Минпромторге РФ на покупку 200 кислородных концентраторов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Из регионального бюджета выделили 26,3 млн рублей на покупку кислородных концентраторов и систем подачи кислорода, которые необходимы для дополнительно развёрнутых ковидных коек.

Ещё около 10 млн рублей из средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области направлено на приобретение 130 кислородных концентраторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка в Курганской области по COVID-19 остаётся напряжённой. Продолжается рост суточных заражений коронавирусом, увеличивается число смертельных исходов. Только за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 77 новых случаев SARS-CoV-2 и трое умерших пациентов с COVID-19.