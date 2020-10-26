Москва, , 18:43 — REGNUM Повышение максимальной высоты школ с четырёх до пяти этажей является для учащихся скорее минусом, чем плюсом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 октября сообщила координатор Московского родительского клуба Оксана Лысенкова.

По её мнению, увеличение этажности не только не решит накопившихся в столичной системе образования проблем, но напротив может их усугубить.

«По старым СанПинам не просто так было ограничение четырьмя этажами. Это и безопасность, и распланировано так было, чтобы детям комфортно. Пятый этаж — это перебор», — сказала Лысенкова.

По её словам, в Москве следует увеличивать не этажность, а количество учебных заведений.

«Человекопотоки в таких школах будут огромные, а нам с эпидемиологической обстановкой нужно уменьшать потоки, а мы их увеличиваем. Я считаю, что это минус», — заявила общественный деятель.

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