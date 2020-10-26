Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге заключили под стражу Николая Поликарпова, который стал известен благодаря наглому пикнику у Вечного огня в Кронштадте. На этот раз его поместили в СИЗО за езду в нетрезвом состоянии. Об этом 26 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне поздним вечером на Васильевском острове был задержан мужчина, который не отреагировал на законные требования сотрудников полиции об остановке. В результате за ним было организованно преследование.

Как выяснилось, задержанным оказался 36-летний Николай Поликарпов, который получил известность благодаря жарке сосисок на пламени Вечного огня в Кронштадте. На этот раз он сел за руль в нетрезвом состоянии, по данным полиции, но от освидетельствования отказался.

Помимо двух административных дел в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

«Поликарпов был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, подвергнут штрафу в 30 000 рублей, лишен права управления ТС на срок 1,5 года», — отметили в судебной пресс-службе.

В суде Поликарпов против избрания меры пресечения в виде ареста возражал, пояснил, что раскаивается, осознает произошедшее, обещал суду вести себя надлежащим образом. Хотя его адвокат просил более мягкую меру — запрет определенных действий или залог в установленной судом сумме, суд постановил поместить мужчину в СИЗО на срок до 21 ноября.

Добавим, согласно Уголовному кодексу РФ, Николаю Поликарпову грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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