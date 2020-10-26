Красногорск, , 17:26 — REGNUM Жители Подмосковья жалуются на частые встречи с лисами в черте населённых пунктов. Об этом 26 октября сообщает министерство экологии и природопользования Московской области.

Лиса

По словам очевидцев, звери ведут себя агрессивно. Например, 25 октября в ОМВД России по городскому округу Протвино обратилось несколько местных жителей, сообщили о лисе, которая ежедневно появляется в городе и пытается приблизиться к людям.

Представители министерства указали, что эти животные стараются избегать населённых пунктов. В места проживания людей они приходят или в поисках пищи, или в случае заболевания. Лисы часто страдают бешенством, что притупляет их страх перед человеком. От этих хищников также можно заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями.

В сообщении указано, что в случае встречи с агрессивной лисой, не нужно делать резких движений, смотреть хищнику в глаза или демонстрируя дружелюбие улыбаться — зверь может принять улыбку за угрожающий оскал. Если лиса не уходит, следует понемногу отдаляться, не поворачиваясь к ней спиной. Задобрить зверя или пытаться вступить с ним в контакт категорически запрещено.

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