Тула, , 17:11 — REGNUM Студентов третьих — шестых курсов, а также ординаторов медицинского института Тульского госуниверситета перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 26 октября. Очередные противокоронавирусные меры установлены изменениями в указ губернатора «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

«По рекомендации министерства здравоохранения РФ в целях бесперебойного оказания медицинской помощи на дистанционное обучение переводятся студенты 3-х — 6-х курсов и ординаторы медицинского института ТулГУ», — уточнили в пресс-службе.

В регионе также приостанавливается работа полустационарных отделений соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 октября все школьники региона отправлены на двухнедельные каникулы, на тот же период объявлена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Тульский губернатор отправил школы на двухнедельные каникулы

Читайте развитие сюжета: В Тульской области 30% офисных работников отправят на «удалёнку»