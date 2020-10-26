Тула, , 17:05 — REGNUM Каникулы во всех школах Тульской области установлены на период с 26 октября по 6 ноября. Решение внесено в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 26 октября.

«Всем школам региона необходимо установить каникулы с 26 октября по 6 ноября», — уточнили в пресс-службе.

По плану на каникулы с 26 октября должны были отправиться 50% школ, однако региональное министерство образования рекомендовало всем школам региона объявить осенние каникулы в единый период с 26 октября по 6 ноября 2020 года. Отметим, что этим же указом с 27 октября до 9 ноября в регионе объявлен режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тульской области установили коронавирусные ограничения для пожилых

Читайте развитие сюжета: Тульских студентов-медиков отправили на дистанционное обучение