Тула, , 16:59 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет вводится на территории Тульской области на период с 27 октября по 9 ноября. Соответствующие изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона 26 октября.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

«В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья граждан с 27 октября по 9 ноября вводится обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Исключения — обращение за экстренной помощью, следования к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора», — говорится в сообщении.

Также постановлением предусмотрен перевод на дистанционный режим, предоставление оплачиваемого отпуска либо оформление листка нетрудоспособности работников в возрасте старше 65 лет.

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За неделю с 20 по 26 октября с Тульской области зарегистрировано 618 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 11 810 случаев заболевания.

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