Мурманск, , 16:58 — REGNUM В Мурманской области сотрудники интернатов и домов престарелых перейдут на вахтовый режим работы. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, одна смена будет длиться 14 дней.

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«Главный санитарный врач Мурманской области внесла предложение о переводе работников на вахтовый режим, чтобы не допускать распространения коронавирусной инфекции среди лиц, которые проживают в домах-интернатах и центрах комплексного обслуживания. Понимая риски, мы приняли дополнительные меры безопасности», — пояснила вице-губернатор Елена Дягилева.

Вахтами будут работать сотрудники стационарных отделений центров социального обслуживания населения в Североморске, Апатитах и Мончегорске, мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, апатитского психоневрологического интерната и мончегорского дома-интерната для умственно отсталых детей. За три дня до выхода на смену каждый из них будет сдавать тест на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор на очередной планерке заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 в регионе — за сутки в Заполярье выявили 187 носителей опасного коронавируса.