Кэри, США, , 16:54 — REGNUM Epic Games распланировала интеграцию Fortnite и Marvel на несколько лет вперёд. Об этом 26 октября сообщает издание Eurogamer.

Директор игры Дональд Мастард рассказал, что сюжетная линия Fortnite расписана на множество сезонов вперёд и появление героев Marvel в ней — далеко не последнее. Разработчик также отметил, что настоящим протагонистом всего проекта является остров, на котором происходят события: он меняется от происходящих событий и связывает множество различных вселенных между собой.

Напомним, сейчас в «королевской битве» Fortnite идёт сезон, посвящённый супергероям издательства Marvel. За выполнение особых заданий геймеры могут получить особые облики Росомахи, Грута, Мистик, Доктора Дума, Шторм, Тора, Женщины-халка и Железного человека.

Читайте ранее в этом сюжете: «Королевскую битву» PUBG не обновят для консолей нового поколения