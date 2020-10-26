Сеул, , 16:48 — REGNUM Создатели PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) не планируют обновлять игру для консолей PS5 и Xbox Series X. Об этом 26 октября сообщает «Игромания».

PUBG будет доступна на консолях нового поколения при помощи функции обратной совместимости. Возможно, разработчики выпустят новую «улучшенную» версию через некоторое время после старта продаж PS5 и Xbox Series X.

Напомним, PUBG — это популярная «королевская битва», созданная геймдизайнером Бренданом Грином. Её релиз состоялся в 2017 году.

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