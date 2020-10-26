Берн, , 16:47 — REGNUM Анна Бухманн, возглавляющая Польский музей в Рапперсвиле (Швейцария) заявила, что объект «прекратит своё существование по решению местных властей». Об этом передает Polskie Radio 24.

По словам Бухманн, музей, который был создан по инициативе Агатона Гиллера и графа Владислава Плятера еще 150 лет назад с целью защиты польских исторических памятников и укреплению культурных связей между Польше и Швейцарией, прекратит свою работу с начала 2022 года.

«В 2022 году музей прекратит свою деятельность, его придется покинуть. Это непонятное для нас решение, которое вызывает у нас сожаление и непонимание, потому что создателями музея были не только поляки, но и швейцарцы», — пояснила директор объекта.

Решение закрыть Польский музей в Рапперсвилле было принято местными властями. Переговоры музея с властями коммуны длились восемь лет. «К сожалению, нам пришлось констатировать полное отсутствие чуткости и заботы об исторической памяти у нынешних властей коммуны. Но мы должны выполнять их текущее решение», — заявила Бухманн.

В коллекции, представленной в музее, содержится около 8 тысяч произведений искусства, десятки тысяч книг и несколько тысяч документов, составляющих наследие польской эмиграции в Швейцарию.