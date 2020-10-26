Москва, , 16:46 — REGNUM Наука крайне мало знает о периоде времени, в течение которого заразен больной коронавирусной инфекцией. Об этом 26 октября заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили на телеканале «Россия 24».

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"Положительный ПЦР-тест не значит, что человек болен и заразен для других людей. И тут, на самом деле, очень небольшое количество данных по поводу того, сколько (инфицированный) человек может быть заразен», — заявил Мацкеплишвили.

«Большинство учёных склоняется к тому, что через 14 дней после попадания вируса в организм иммунная система полностью с ним расправляется. И даже те случаи заболевания, которые протекают три-четыре недели, связаны больше с неадекватной активностью иммунной системы», — пояснил он.