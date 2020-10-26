Архангельск, , 16:45 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 311 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По данным штаба, на очередной комиссии по разбору летальных исходов были рассмотрены 48 пакетов документов.

«Установлено, что 27 человек скончались от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, еще 21 — от иных заболеваний. Таким образом, по состоянию на 26 октября в регионе официально подтверждено 311 летальных случаев от COVID-19», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 312 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.