Воронеж, , 16:38 — REGNUM Несколько десятков пациентов выстроились в очередь перед поликлиникой №11 в Воронеже. Видео было опубликовано в паблике «Воронеж VRN» «ВКонтакте» 26 октября, и хотя позже его удалили, журналисты успели сделать скрин.

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На видео, которое опубликовали также «Вести-Воронеж», видно, как десятки людей в масках стоят в очереди у отдельного входа в поликлинику с надписями «Забор мазков» и «Дежурный врач», а затем — уже толпятся в коридоре поликлиники.

«Внутри все, ковидные, просто на приём. А потом мы плохие, режим не соблюдаем. Какой-то коллапс творится», — написал автор поста.

Заболеваемость COVID-19 в Воронежской области растёт уже несколько недель, последние дни фиксируются «рекордные» суточные показатели — так, за последние сутки в регионе подтверждено 272 случая заражения коронавирусом. Воронежцы жалуются, что очень сложно дозвониться в поликлиники, если удаётся вызвать врача на дом, то ждать его приходится несколько дней.