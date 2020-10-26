Варшава, , 16:38 — REGNUM Приложение Librus, использующееся в Польше для дистанционного обучения, а также для удаленного общения учеников, родителей и учителей, не работает. Об этом сообщает Radio ZET со ссылкой на свои источники.

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Специалисты утверждают, что система либо полностью зависла, либо долго загружается.

С 26 октября в Польше действуют нормы, согласно которым обучение большинства школьников переведено в удаленный режим. Для этого министерство образования рекомендовало всем использовать систему Librus. Однако с утра и на протяжении дня 26 октября приложение дало сбой в работе.

Сообщается, что многие школы по всей Польше стали использовать конкурентную систему Vulcan, а также традиционные площадки для видеоконференцсвязи Teams и Zoom.