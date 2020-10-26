Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Facebook запустила свой бесплатный облачный игровой сервис. Об этом 26 октября сообщается на официальном сайте компании.

Разработчики сервиса отметили, что они не планируют заменить PC и консоли, а лишь дополнить предлагаемый ими игровой опыт. На старте платформы пока доступны только пять проектов: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale и WWE SuperCard.

Сообщается также, что в дальнейшем в сервисе станут доступны и более «сложные» игры. Отдельно разработчики отметили, что они пока не планируют запускать свою платформу на iOS-устройствах.

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