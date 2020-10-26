Токио, , 16:32 — REGNUM Компании Atlus и Gin-Iro-Neko совместно анонсировали серию чайных смесей по мотивам видеоигры Persona 5 Royal. Об этом 26 октября сообщает сайт cybersport.ru.

Всего в серии будет доступно 10 вкусов, каждый из которых создавался с учётом особенностей персонажей Persona 5 Royal. Например, чай Джокера (протагониста проекта) будет обладать вкусом капучино и насыщенным тёмным цветом, так как герой работал в кофейне и носил чёрное пальто.

Напомним, Persona 5 — это японская ролевая игра с пошаговыми боями, разработанная компанией Atlus. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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