Москва, , 16:27 — REGNUM ПЦР-тесты на коронавирус сами по себе не могут указывать на развитие инфекции в организме человека. Об этом 26 октября заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили на телеканале «Россия 24».

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«(ПЦР-тестами) мы определяем не вирус. Этим определяется РНК вирусов, когда самого полноценного вируса, который может передаваться другому человеку и вызывать заболевания, может и не быть. Но кусочки рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая определяется тестом, могут выявляться», — заявил Мацкеплишвили.

Элементы РНК могут выделяться ещё длительное время, но это совершенно не значит, что человек болен, может заболеть или что он заразен и может распространять инфекцию дальше, указал эксперт.

«ПЦР-тесты очень чувствительны, они могут определить даже один из существующих кусочков вирусной РНК, но это совершенно не значит, что вирус в человеке реплицируется и размножается», — подчеркнул он.