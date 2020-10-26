Майкоп, , 18:33 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 26 октября, достигло 5491. За минувшие сутки в республике инфекцию выявили у 70 человек, сообщил региональный минздрав.

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Согласно официальной статистике, ситуацию с коронавирусом во второй половине текущего месяца можно назвать для Адыгеи самой сложной с начала пандемии. Если до этого периода суточный «рекорд» по числу новых случаев заражения составлял 56 (был отмечен 1 июля), то с 17 октября этот показатель не опускается ниже 60.

Накануне в Адыгее выздоровели 45 пациентов с COVID-19, а всего к настоящему времени переболели 4377 человек. Скончались в республике 48 носителей коронавируса, три последних случая летального исхода пришлись на 24 октября.

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