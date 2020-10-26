Владимир, , 16:15 — REGNUM Во Владимирской области за сутки подтверждено 92 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 26 октября. Сутками ранее сообщалось о 90 новых случаях заражения.

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Лидирует по числу суточных заражений Владимир — 16 новых носителей, ещё 14 случаев подтверждено в Муроме, десять — в Коврове. В остальных муниципалитетах суточное число заражения менее 10 человек.

Всего во Владимирской области зарегистрировано 9117 случаев заражения, 253 человека скончались, выздоровели 6535 пациентов с коронавирусом. В регионе действует 1108 ковид-коек, свободно 180 (16%) из них. На стационарном лечении находятся 79 пациентов с ОРВИ и 286 — с пневмонией.