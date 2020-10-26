Челябинск, , 16:15 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников жилья. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорный орган обратились жители дома 3 г по Краснопольскому проспекту. Оказалось, что, как следует из документа, в ходе собрания жильцов одной из управляющих компаний было отказано в управлении домом, а вторая наоборот взяла дом под своё управление. Очно-заочное голосование прошло 27 апреля. Однако в ходе проверки прокуратурой выяснилось, что фактически по этим вопросам собрание не проводилось. Таким образом, протокол оказался поддельным.

По данным прокуратуры, этот документ был представлен в Государственную жилищную инспекцию Челябинской области. По материалам прокурорской проверки полиция возбудила дело по факту подделки.