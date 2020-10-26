Москва, , 16:05 — REGNUM Иммунная система каждого человека индивидуальна и может по-разному реагировать на введение антигенов. Об этом 26 октября заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый на телеканале «Россия 24».

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Каждый человек по-разному реагирует на введение небольшого количество антигена, если говорить о прививке. Вводится какое-то количество антигенов, то есть «ослабленного» вируса, можно так сказать. И у каждого человека по-разному возникает иммунный ответ. Тем самым бывают разные клинические проявления», — заявил Круглый.

«У одних, бывает, особенно после второй прививки, дозы вакцины, возникает реакция. У кого-то сильнее, у кого-то слабее, это всё индивидуальная, естественная реакция организма», — подчеркнул он.

По его словам, разница в реакции на вакцину носит ту же природу, что и на коронавирусную инфекцию как таковую.

«Это индивидуальная реакция каждого человека, так же как и при попадании вируса», — указал Круглый.