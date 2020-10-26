Самара, , 16:09 — REGNUM Школьные каникулы продлили до 8 ноября в Самарской области. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба оперативного областного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

По сообщению пресс-службы ведомства, такое решение было принято на заседании оперативного штаба региона.

Сообщается, что данные меры принимаются для минимизации заболеваемости школьников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с предложением о продлении школьных каникул выступил глава региона Дмитрий Азаров в ходе первого заседания областного родительского собрания. Тогда он сообщил, что в сложившейся эпидемиологической ситуации очень важно уделить внимание вопросу сохранения здоровья детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 1 тыс. учеников в Татарии самоизолированы из-за ОРВИ