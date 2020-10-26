Элиста, , 16:02 — REGNUM В Республике Калмыкия в ближайшее время начнётся работа по оздоровлению Аршань-Зельменьского водохранилища, где произошла массовая гибель рыбы. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков в Instagram.

«Эта неделя обещает быть активной и продуктивной. В первую очередь, мы получим окончательные результаты анализов воды и начнём работу по оздоровлению Аршань-Зельменьского водохранилища», — сказал Хасиков.

ИА REGNUM напоминает, что массовый мор рыбы в Сарпинском районе произошёл по нескольким причинам. В частности, «это засуха, недостаточное обводнение и избыточное скопление фосфорных отложений из-за множества животных, которые приходят на водопой и загрязняют воду». Об этом ранее сообщил Бату Хасиков по итогам рабочей поездки к месту ЧП.

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