Липецк, 26 октября 2020, 15:59 — REGNUM В Липецке 35 автомобилей из парка администрации и управлений Липецкой области были переданы различным учреждениям здравоохранения областного центра по инициативе главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Это решение глава региона Игорь Артамонов озвучил на последнем заседании оперативного штаба. Он подчеркнул, что все расходы по обслуживанию транспорта на себя берёт администрация.
Автомобили переданы медицинским организациям на неопределённый срок. Использовать его врачи будут, чтобы быстрее добираться к пациентам.