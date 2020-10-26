Липецк, , 15:59 — REGNUM В Липецке 35 автомобилей из парка администрации и управлений Липецкой области были переданы различным учреждениям здравоохранения областного центра по инициативе главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это решение глава региона Игорь Артамонов озвучил на последнем заседании оперативного штаба. Он подчеркнул, что все расходы по обслуживанию транспорта на себя берёт администрация.

«В это непростое время мы принимаем все необходимые меры для борьбы с инфекцией. Количество обращений к медикам значительно выросло. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы медицинская помощь жителям оказывалась как можно быстрее и качественнее», — отметил Игорь Артамонов.

Автомобили переданы медицинским организациям на неопределённый срок. Использовать его врачи будут, чтобы быстрее добираться к пациентам.