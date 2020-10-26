Нижний Новгород, , 15:58 — REGNUM С начала 2020 года в Нижегородской области приобретено 586 квартир для детей-сирот. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики региона Александр Бовин.

По его словам, Минсоцполитики уже приобрело 131 квартиру в самом Нижнем Новгороде, и еще на четыре квартиры в столице региона сейчас готовят контракты.

Также заключены контракты на покупку 450 жилых помещений в других населенных пунктах Нижегородской области, пять квартир были выделены из муниципального жилищного фонда, а еще 23 квартиры будут приобретены по итогам идущих сейчас тендеров.

Напомним, что по данным правительства Нижегородской области, в 2020 году на покупку жилья для детей-сирот выделено около 1 млрд рублей, в том числе 867 млн из регионального бюджета.