Рязань, , 16:09 — REGNUM Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил ведомственной наградой курсанта-полицейского из Рязани. Молодой человек стал свидетелем уличного конфликта и помог задержать предполагаемого убийцу, сообщили 26 октября в пресс-службе регионального УМВД.

Награды удостоен курсант 891-го учебного взвода Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. Глава МВД России подписал приказ о поощрении рядового полиции ведомственной медалью «За доблесть в службе».

«Сегодня начальник Московского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко в торжественной обстановке вручил рядовому полиции высокую награду, поблагодарил курсанта за решительный поступок, пожелал успехов в учебе и дальнейшей службе», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление произошло 16 октября 2020 года — в одном из кафе Рязани повздорили двое мужчин, выяснение отношений они продолжили на улице. Обвиняемый, 37-летний местный житель, недавно освободившийся из мест лишения свободы, ударил 51-летнего оппонента ножом в шею. Свидетелем драки стал курсант, который помог задержать злоумышленника и удерживал его до приезда наряда.

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