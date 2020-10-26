Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделило городским баням, которые из-за пандемии несколько месяцев были закрыты и понесли большие материальные потери, субсидии на выплату зарплаты сотрудникам. Об этом 26 октября сообщили в Смольном.

Бани в Петербурге были закрыты весной и до 15 июня, в общей сложности почти три с половиной месяца, продолжая нести расходы на коммунальные платежи и выплату зарплаты.

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Субсидию от города получат 13 городских общественных бань, ее общий размер составит почти 13,2 млн рублей. Деньги пойдут на выплату накопившихся долгов по зарплате. Все бани находятся в составе восьми акционерных обществ, которые контролируются городом.

«Мы должны поддержать сами организации и людей, которые там трудятся. Их работа напрямую влияет на качество жизни многих петербуржцев. Особенно в сложный период пандемии», — объяснил необходимость этой меры поддержки губернатор Александр Беглов.

Ранее городские бани, внесённые в реестр предприятий малого и среднего бизнеса, смогли получить налоговые льготы и субсидии из федерального и городского бюджетов.

Одна помывка в городской бане для льготных категорий петербуржцев стоит от 45 до 60 рублей.

Добавим, губернатор Александр Беглов считает необходимым конкретизировать, кто и почему моется в городских банях по льготным ценам. Об этом он сообщил 23 июня на заседании городского правительства. Кроме того, необходимо повышать качество услуг, полагает Беглов, для чего нужны реконструкция и капитальные вложения.

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