Ессентуки, Ставропольский край, , 15:56 — REGNUM Главный врач городской клинической больницы Ессентуков в Ставропольском крае Дмитрий Катанов скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 26 октября на своей странице в Instagram сообщил глава города Александр Некристов.

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«Выражаю глубокое соболезнование родным и близким, а также коллегам в связи с кончиной Дмитрия Григорьевича. Болезнь коварна, не щадит никого, забирает самых опытных и преданных делу профессионалов». — написал Некристов.

Мэр отметил, что Катанов был хорошим врачом и руководителем, который пользовался уважением у коллег и горожан. По его словам, умерший «стоял в первых рядах в борьбе с новой инфекцией».

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По официальным данным на 10:40 26 октября, на Ставрополье с начала пандемии умерли 408 человек с коронавирусом нового типа. В крае зарегистрировано более 20,3 тыс. случаев заражения, почти 14,9 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели.