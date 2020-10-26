Мадрид, , 15:53 — REGNUM Водители такси Каталонии планируют ежедневно блокировать одну из центральных улиц Барселоны, чтобы привлечь внимание к своим проблемам и отсутствию помощи со стороны государства. Об этом заявил спикер ассоциации Elite Taxi Тито Альварес.

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"У нас 4000 машин стоит. Нам всё равно где стоять — на паркинге или посреди Гран Виа, пока нам не дадут решения», — сказал Альварес, слова которого цитирует телеграм-канал «Каталонский карантин».

Гран Виа является одной из центральных улиц Барселоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти автономного испанского сообщества Каталония не исключили возможности введения режима карантина выходного дня.

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