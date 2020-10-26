Ростов-на-Дону, , 15:52 — REGNUM В Ростовской области на участке реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» установят комплексы «Кордон». В настоящее время ведутся работы по монтажу камер видеонаблюдения и датчиков отслеживания транспортных потоков. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 октября.

Планируется, что всего на участке трассы протяжённостью 12,5 км в рамках реализации третьего этапа строительства обхода Аксая будет установлено 16 камер и 23 радиолокационных детектора транспорта.

Новая автоматизированная система управления дорожным движением позволит организовать транспортные потоки, выбрать оптимальный скоростной режим, отследить информацию о дорожной ситуации на трассе в целом.