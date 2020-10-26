Магас, , 15:50 — REGNUM В Ингушетии число подтвержденных диагнозов COVID-19 достигло 7052 человек. Из них выздоровели 5635 пациентов, сообщили 26 октября в федеральном оперативном штабе.

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За минувшие сутки число новых случаев заражения коронавирусом выросло на 60, а за все прошедшие выходные — на 172. За минувшие сутки число новых подтвержденных тестов выросло на 60, а за все прошедшие выходные — на 172. Умерли за эти же дни два пациента с коронавирусом, сообщили в минздраве региона. Общее число случаев летального исхода достигло в Ингушетии 96.

Госпитализированы 376 человек, у 140 из которых подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 34 пациента, потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ 16 из них. Лечатся амбулаторно 358 человек. Выписаны в связи с выздоровлением за все время пандемии 5636 пациентов.

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