Москва, , 15:47 — REGNUM Иммунологическая толерантность — понятие, которое можно с уверенностью применять пока лишь к бактериальным инфекциям. Об этом 26 октября заявил заместитель директора Медицинского центра МГУ им. М. В. Ломоносова Симон Мацкеплишвили на телеканале «Россия 24».

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«Иммунологическая толерантность к вирусным инфекциям до сих пор практически не описана — только к бактериальным инфекциям, когда, действительно, эти бактерии начинают как-то обманывать иммунную систему и она перестаёт на неё реагировать», — заявил Мацкеплишвили.

«Это могут быть пациенты с иммуннодефицитными состояниями или, наоборот, пациенты с очень хорошим иммунным ответом, когда бактерии «закрываются» от организма», — указал он.