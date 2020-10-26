Тюмень, , 15:40 — REGNUM В Тюменской области на 26 октября насчитывается четыре очага групповой заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб о данным Роспотребнадзора.

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В число очагов, где зарегистрировано пять и более заболевших COVID-19, вошли санаторий «Тараскуль», психиатрическая больница в Исетском районе, ПАО «Промсвязьбанк» и «Уватнефтегаз».

Общее количество заболевших в этих очагах — 62 человека, контактных — 269 человек.

В детских образовательных учреждениях отсутствуют случаи групповой заболеваемости COVID-19. Из-за единичных случаев закрыты 11 групп в 11 детских садах Тюменской области. Школьники же с 26 октября по 6 ноября находятся на осенних каникулах.