Махачкала, , 15:39 — REGNUM Пятеро жителей села Какамахи в Карабудахкентском районе Дагестана помещены в больницу с подозрением на сибирскую язву. У пациентов имеются кожные проявления заболевания, сообщили ИА REGNUM 26 октября в пресс-службе минздрава республики.

Все заболевшие госпитализированы в перепрофилированный инфекционный госпиталь Гурбукинской участковой больницы Карабудахкентского района. Состояние пациентов средней тяжести. Отмечается, что в стационаре под наблюдением инфекционистов они проходят дообследование и получают необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, заражение произошло при убое и разделывании мяса домашнего крупного рогатого скота. На месте выявления очага сибирской язвы в настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия.

Подворовые обходы выявили, что круг лиц, имеющих одинаковый риск инфицирования, составляет 14 человек. За контактными на восемь дней установлено медицинское наблюдение с ежедневным осмотром кожных покровов и измерением температуры тела. По данным ведомства, подворовые обходы продолжаются.

В региональном минздраве напомнили, что последний случай заболевания сибирской язвой в Дагестане был зафиксирован в октябре 2019 года. Тогда в селе Новокули Новолакского района с инфекционным заболеванием были госпитализированы четыре человека.